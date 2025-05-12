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Wade Baldwin: '23 Mayıs'ı Bekliyorum, Çok Heyecanlıyım'

Wade Baldwin: '23 Mayıs'ı Bekliyorum, Çok Heyecanlıyım'
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Fenerbahçe Beko'nun başarılı basketbolcusu Wade Baldwin, 23-25 Mayıs tarihlerinde Abu Dabi'de düzenlenecek Final Four için heyecanını dile getirerek, önceki yılki deneyimlerine atıfta bulundu.

FENERBAHÇE Beko forması giyen Wade Baldwin, "23 Mayıs'ı bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Final Four'da olmak ve şampiyon takıma karşı oynamak çok önemli. Benim geçen seneki hikayemi biliyorsunuz. 23 Mayıs'ta hazır olacağım" dedi.

23-25 Mayıs tarihleri arasında Abu Dabi'de düzenlenecek olan Final Four'da mücadele edecek Fenerbahçe Beko'nun başarılı basketbolcusu Wade Baldwin, medya gününde değerlendirmelerde bulundu. Yine ayrı rakiple ancak yeni bir kadroyla karşılaşacaklarını ifade eden Wade Baldwin, "Kendi adıma konuşunca 'artık sonunda zamanı gelmişti' demek istiyorum. Kulüp adına konuşunca da; zaten beklentiydi. Yine aynı takımla oynayacağız ama yeni bir takımla oynayacağız. Bakalım bizi neler bekliyor" ifadelerini kullandı.

'ÇOK HEYECANLIYIM'

Final Four için çok heyecanlı olduğunu belirten Baldwin, "23 Mayıs'ı bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Final Four'da olmak ve şampiyon takıma karşı oynamak çok önemli. Benim geçen seneki hikayemi biliyorsunuz. 23 Mayıs'ta hazır olacağım" sözlerini sarf etti.

Top kontrolünün kendilerinde olmasının çok önemli olduğuna değinen Baldwin, "İki maçta da topu kontrol edemedik. Maçın hızını ve her şeyi kontrol altına alırsanız doğru şeyler olabilir. Topun kontrolünün sizde olması çok önemli" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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