VOLKAN DEMİREL SÜPER LİGE GERİ DÖNÜYOR, GÖRÜŞMELER BAŞLADI
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Spor Toto Süper Lig'de henüz galibiyet yüzü göremeyen Atakaş Hatayspor, Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Yerine gelicek olan isim içinse harekete geçen ekip, takımın başına getirmek için Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Volkan Demirel'i düşünüyor. Atakaş Hatayspor bugün Volkan Demirel ile görüşücek.
Spor Toto Süper Lig 'de bu sezon oynadığı 5 maçta yalnızca bir puan alabilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör değişikliği yaşanabilir. Ligin 18. sırasında bulunan ekipten hamle bugün geliyor.
HATAYSPOR İLE BUGÜN GÖRÜŞECEK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırmayı düşünen Atakaş Hatayspor, gündemine Volkan Demirel'i aldı. Taraflar, bugün bir görüşme gerçekleştirecek.
GÖZTEPEYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Geçen sezonun sona ermesiyle birlikte Fatih Karagümrük'ten ayrılan Volkan Demirel'in adı, geçtiğimiz günlerde üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Turgay Altay ile yollarını ayıran Göztepe ile anılmıştı. Taraflar, sezon başı temasa geçmiş fakat anlaşma sağlanamamıştı.