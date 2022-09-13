VOLKAN DEMİREL SÜPER LİGE GERİ DÖNÜYOR, GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Spor Toto Süper Lig'de henüz galibiyet yüzü göremeyen Atakaş Hatayspor, Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Yerine gelicek olan isim içinse harekete geçen ekip, takımın başına getirmek için Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Volkan Demirel'i düşünüyor. Atakaş Hatayspor bugün Volkan Demirel ile görüşücek.