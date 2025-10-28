Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Gençlerbirliği yeni teknik direktör olarak Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı.Deneyimli çalıştırıcı, resmi imza için bugün öğle saatlerinde Ankara'da olacak.

HÜSEYİN EROĞLU DÖNEMİ SONA ERDİ

Gençlerbirliği, kötü gidişatın ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırma kararı aldı. Eroğlu yönetiminde ligde 10 haftada yalnızca 8 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, teknik kadroda değişiklik yoluna gitti.

VOLKAN DEMİREL İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Gençlerbirliği yönetimi yeni teknik direktör olarak Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı. Demirel'in, resmi imzayı atmak üzere bugün öğle saatlerinde Ankara'da olması bekleniyor. Demirel, son olarak Bodrum FK'da görev yapmış ve Süper Lig deneyimiyle dikkat çekmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE YENİ SAYFA

Volkan Demirel'in göreve gelmesiyle birlikte Gençlerbirliği'nde yeniden yapılanma sürecinin başlaması bekleniyor. Yönetim, Demirel'den hem takımı ligde üst sıralara taşımayı hem de genç oyunculara fırsat vermesini hedefliyor. Başkent ekibinde teknik direktör değişikliğinin kısa sürede resmileşmesi bekleniyor.