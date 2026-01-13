Volkan Demirel, "Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
Eski Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, takımın 2014 ve 2026 kadrolarını karşılaştırdı. Kendisine yöneltilen 'Volkan mı Ederson mu?' sorusuna tereddütsüz 'Ederson' yanıtını verdi. Demirel'in bu yanıtı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
FENERBAHÇE'NİN İKİ DÖNEM KADROSUNU KIYASLADI
Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin 2014 yılında Süper Kupa'yı kazandığı kadro ile 2026'da kupayı alan kadroyu karşılaştırdı. Deneyimli isim, iki takımın oyuncu kalitesi ve rekabet düzeyi üzerinden değerlendirmelerde bulundu.
"VOLKAN MI EDERSON MU?" SORUSUNA NET YANIT
Demirel'e kıyaslama sırasında yöneltilen "Volkan mı Ederson mu?" sorusu da gündem oldu. Volkan Demirel, soruya hiç düşünmeden "Ederson" yanıtını verdi. Bu cevap, kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.