Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

Eski Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, takımın 2014 ve 2026 kadrolarını karşılaştırdı. Kendisine yöneltilen 'Volkan mı Ederson mu?' sorusuna tereddütsüz 'Ederson' yanıtını verdi. Demirel'in bu yanıtı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe'nin iki farklı dönem kadrosunu kıyaslayan Volkan Demirel, kendisine yöneltilen "Volkan mı Ederson mu?" sorusuna tereddütsüz "Ederson" yanıtını verdi. Yanıt, sosyal medyada da dikkat çekti.

FENERBAHÇE'NİN İKİ DÖNEM KADROSUNU KIYASLADI

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin 2014 yılında Süper Kupa'yı kazandığı kadro ile 2026'da kupayı alan kadroyu karşılaştırdı. Deneyimli isim, iki takımın oyuncu kalitesi ve rekabet düzeyi üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

"VOLKAN MI EDERSON MU?" SORUSUNA NET YANIT

Demirel'e kıyaslama sırasında yöneltilen "Volkan mı Ederson mu?" sorusu da gündem oldu. Volkan Demirel, soruya hiç düşünmeden "Ederson" yanıtını verdi. Bu cevap, kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Ederson henüz bir maçı kurtarmadı aman aman bir performans yok ama sen çok maç kurtardın sevmem seni de ama hakkını yemeyelim

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıharun yakar:

ugurcan ile edersonu kıyaslayalar var bu ülkede :))

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Bonservislerle Edersonun toplam maliyeti doksan milyon euro üzeri, Uğurcan ise kırk beş milyon euro sen ikisi arasında bu kadar fark görüyormusun

yanıt1
yanıt2

