Volkan Demirel: "Spor yapan kişinin karakteri, kişiliği ve özgüveni yüksek olur"

Eski milli futbolcu Volkan Demirel, Türkiye Gençlik Vakfı'nın desteklediği GençLig projesinin gençleri spora yönlendirmekteki önemine vurgu yaptı. Demirel, sporun karakter gelişimine katkılarının altını çizdi.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Volkan Demirel, GençLig projesiyle ilgili böyle organizasyonların gençleri spora teşvik etmek için önemli olduğunu vurgulayarak, "Spor yapan kişinin karakteri, kişiliği ve özgüveni yüksek olur" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı gerçekleştirildi. Etkinlik sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan eski milli futbolcu ve teknik direktör Volkan Demirel, "Biz sadece öğrencilerin sadece futbolu değil, sporun her dalını örnek almasını istiyoruz. Spor yapan kişinin karakteri, kişiliği ve özgüveni yüksek olur. Gençlerimizi herhangi bir spor dalına yönlendirebilirsek, ne mutlu. Benim kızım da voleybol oynuyor. Böyle organizasyonlarla onları spora teşvik edebilirsek, ne mutlu bize" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

