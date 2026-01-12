Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
Bir etkinlik maçında Volkan Demirel'in Vincenzo Montella'ya yaptığı faul sosyal medyada gündem olurken, sahadaki bir başka an daha dikkat çekti. Montella ile aynı takımda yer alan Bilal Erdoğan'ın, Demirel'in müdahalesine elini kaldırarak tepki gösterdiği görüldü.
- Volkan Demirel, bir etkinlikte A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya faul yaptı.
- Bilal Erdoğan, Volkan Demirel'in faulüne elini kaldırarak itiraz etti.
- Etkinlikteki bu görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Katıldığı etkinlikte sahaya çıkan Volkan Demirel, oyun sırasında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı faulle durdurdu. Eğlenceli atmosferde yaşanan pozisyon, maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.
BİLAL ERDOĞAN'DAN TEPKİ
Montella'nın takımında yer alan Bilal Erdoğan da pozisyonun ardından dikkat çeken bir tepki verdi. Erdoğan'ın, Volkan Demirel'in faulüne elini kaldırarak itiraz ettiği anlar kameralara yansıdı.
GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU
Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Demirel'in müdahalesi ve Bilal Erdoğan'ın tepkisi, etkinliğin en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.