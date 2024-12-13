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Volkan Demirel, bir ilke imza attı

Volkan Demirel, bir ilke imza attı
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Ege ekibi, ligde 7 maç sonra kazanırken, teknik direktör Volkan Demirel de takımın başındaki ilk galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

DIMITROV YILDIZLAŞTI

Volkan Demirel'in takımına galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Taulant seferi ve 76. dakikada penaltıdan Zdravko Dimitrov kaydetti. Bodrum FK'de oyuna sonradan giren Dimitrov, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından oldu. Öte yandan Sivasspor'da penaltıya sebebiyet veren Uros Radakovic, 73. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Volkan Demirel, Bodrum FK'da bir ilke imza attı

BODRUM FK'NIN 7 MAÇLIK 3 PUAN HASRETİ BİTTİ

Ev sahibi ekip bu galibiyetin ardından 7 maçlık 3 puan hasretine son verdi. Sivasspor'un galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı. Bodrum FK bu galibiyetle 14 puana çıktı. Sivasspor ise 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Samsunspor'u ağırlayacak. Bodrum FK ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.

Volkan Demirel, Bodrum FK'da bir ilke imza attı

VOLKAN DEMİREL'İN İLK GALİBİYETİ

Öte yandan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel de takımın başındaki ilk galibiyetini almış oldu. Ege ekibiyle 5 maça çıkan 43 yaşındaki genç teknik adam, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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