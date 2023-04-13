Volkan Bayarslan ile Beşiktaş kazanıyor, Trabzonspor galip gelemiyor

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde düdük çalacak olan Volkan Bayarslan, şimdiye kadar siyah-beyazlıların 6, bordo-mavililerin de 5 maçında hakemlik yaptı.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor- Beşiktaş mücadelesinde düdük çalacak olan Volkan Bayarslan, şimdiye kadar siyah-beyazlıların 6, bordo-mavililerin de 5 maçında hakemlik yaptı. Kartal, Bayarslan'ın yönettiği karşılaşmalarda mağlubiyet almazken, Karadeniz ekibi ise galibiyetle tanışamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan, kariyerinde 6 kez siyah-beyazlıların, 5 kez de bordo-mavililerin müsabakalarında düdük çaldı.

Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Kara Kartal, Volkan Bayarslan'ın hakemlik yaptığı MKE Ankaragücü, Sivasspor, Alanyaspor, Altay ve Karabükspor mücadelelerini kazanırken, Fenerbahçe ile de beraber kaldı.

Trabzonspor ise Volkan Bayarslan idaresinde galibiyete ulaşamadı. Karadeniz temsilcisi, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'a mağlup oldu; Hatayspor, Eskişehirspor ve Denizlispor maçlarından da 1'er puanla ayrıldı. - TRABZON