Volkan Babacan'ın Sözleşmesi 1 Yıl Uzatıldı

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RAMS Başakşehir, tecrübeli kaleci Volkan Babacan ile 2024-2025 sezonu sonunda sona erecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.

RAMS Başakşehir'de tecrübeli kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren Volkan Babacan ile bir yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Şampiyon kadromuzun önemli isimlerinden Volkan Babacan'a yuvamızda başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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