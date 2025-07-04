Volkan Babacan'ın Sözleşmesi 1 Yıl Uzatıldı
RAMS Başakşehir, tecrübeli kaleci Volkan Babacan ile 2024-2025 sezonu sonunda sona erecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.
RAMS Başakşehir'de tecrübeli kaleci Volkan Babacan'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.
Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren Volkan Babacan ile bir yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Şampiyon kadromuzun önemli isimlerinden Volkan Babacan'a yuvamızda başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor