Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı
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Salon: Bahçeköy Orman FakültesiHakemler: Caner Çildir, Nazire Aylin TurnaoğluSarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Çağla Erdem, Su Zent, Aleyna Vence)Nilüfer Belediyespor: Nuneviller,...
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Caner Çildir, Nazire Aylin Turnaoğlu
Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Çağla Erdem, Su Zent, Aleyna Vence)
Nilüfer Belediyespor: Nuneviller, Ecenur Aksoy, Atkinson, Milanova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Hümay Fırıncıoğlu, Radosova)
Setler: 15-25, 21-25, 19-25
Süre: 77 dakika (24, 26, 27)
Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı birinci karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
İkinci karşılaşma, 6 Mayıs Cumartesi günü, saat 17.00'da TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanacak.