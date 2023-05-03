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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı

Spor Haberleri

Salon: Bahçeköy Orman FakültesiHakemler: Caner Çildir, Nazire Aylin TurnaoğluSarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Çağla Erdem, Su Zent, Aleyna Vence)Nilüfer Belediyespor: Nuneviller,...

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Caner Çildir, Nazire Aylin Turnaoğlu

Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Çağla Erdem, Su Zent, Aleyna Vence)

Nilüfer Belediyespor: Nuneviller, Ecenur Aksoy, Atkinson, Milanova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Hümay Fırıncıoğlu, Radosova)

Setler: 15-25, 21-25, 19-25

Süre: 77 dakika (24, 26, 27)

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı birinci karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

İkinci karşılaşma, 6 Mayıs Cumartesi günü, saat 17.00'da TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Büşra Kılıçlı Sarıyer Eylül Spor Haberler

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