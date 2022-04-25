Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı - Haberler

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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı

AA - Ragıp Tekin - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı

Salon: Vakıfbank Spor SarayıHakemler: Ramazan Çevik, Recep KarakoçVakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu)Türk Hava Yolları: Bahar Guidetti, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Ceren...

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Kübra Akman ( Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu)

Türk Hava Yolları: Bahar Guidetti, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Kıngdon, Ada Germen, Polen Ünver, İrem Çor)

Setler: 25-16, 28-26, 25-21

Süre: 91 dakika (24, 36, 31)

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında VakıfBank, Türk HavaYolları'nı 3-0 yendi.

Seriyi 2-0 kazanan Vakıfbank adını finale yazdırdı.

AA / Ragıp Tekin - Spor

Vakıflar Bankası, Tuğba Şenoğlu, Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Spor, Haberler

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