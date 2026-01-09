Voleybol: Haftanın programı

Haberler

Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. ve 14. hafta maç programı belli oldu. Müsabakalar farklı saatlerde ve çeşitli salonlarda oynanacak.

Voleybolda, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15'inci, SMS Grup Efeler Ligi'nde 14'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

15.00 Göztepe-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Atatürk)

16.00 Zeren Spor-Bahçelievler Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-İlbank (Eczacıbaşı)

19.00 Galatasaray Daikin-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

19.30 Aras Kargo-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Atatürk)

11 Ocak Pazar:

14.00 Beşiktaş-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

SMS Grup Efeler Ligi

11 Ocak Pazar:

14.00 Gebze Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Gebze)

14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor- Spor Toto (Ünye)

15.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Atatürk)

16.00 Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Gençlikspor (Şahinbey)

16.00 Halkbank-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (İBB Cebeci)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
