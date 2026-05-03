Voleybol: Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi finali

Eczacıbaşı Dynavit: 1 - Türk finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Wojciech Glod (Polonya)

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç Altıntaş, Cazaute, Aylin Sarıoğlu Acar)

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Plummer, Dilay Özdemir, Maglio, Smrek)

Setler: 25-20, 25-21, 21-25, 25-18

Süre: 109 dakika (23, 30, 27, 29)

Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, maça köşelerden bulduğu sayılarla başladı. Oldukça dengeli geçen müsabakada VakıfBank da Boskovic ile etkili oldu. Sarı-siyahlı takımın farkı 3 sayıya (11-8) çıkarmasıyla Eczacıbaşı mola aldı. Stysiak ve Ebrar Karakurt'un oyununa rağmen moladan sonra turuncu-beyazlılar karşısında üst üste sayılar bulan VakıfBank, 18-14'lük üstünlük sağladı. Bloklardan bulduğu sayılarla temposunu sürdüren sarı-siyahlı ekip, seti 25-20 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete VakıfBank etkili bir başlangıç yaptı. Markova ve Boskovic ile üst üste skor üreten sarı-siyahlılar, 10-5'lik üstünlük yakaladı. Setin ortalarında toparlanan Eczacıbaşı, Markova'nın hatasıyla oyuna dengeyi getirdi: 19-19. Boskovic'in performansıyla ön plana çıktığı son bölümde etkil olan sarı-siyahlılar, seti 25-21 aldı ve skoru 2-0 yaptı.

Üçüncü set, dengeli bir mücadeleyle başladı. Stysiak ve Jack-Kısal ile etkili olan turuncu-beyazlı ekip, 12-10 üstünlüğü yakalasa da VakıfBank, Zehra Güneş'in servis sayısıyla 14-13 öne geçti. Set büyük çekişmeye sahne olurken, sarı-siyahlılarda Boskovic ön plana çıktı. Markova'nın servis karşılarken yaptığı hatayla Eczacıbaşı, eşitliği yakaladı: 20-20. File önünde ritmini bulan turuncu-beyazlılar, Jack-Kısal'ın bloğuyla skoru 24-21 yaptı ve VakıfBank mola aldı. Eczacıbaşı Dynavit, üstün oyununu sürdürdü ve seti 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

VakıfBank, dördünce sete iyi başladı. Boskovic, smaçlarıyla öne çıkarken sarı-siyahlılar 10-7'lik skor avantajı yakaladı. Üstün oyununu sürdüren VakıfBank, seti 25-18, maçı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan, maçın dördüncü setinde Eczacıbaşı'nda kaptan Simge Aköz ile Ebrar Karakurt bir pozisyonda çarpıştı. İki voleybolcu da oyuna devam ederken, oyuncular tribünlerden büyük alkış aldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
