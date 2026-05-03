Voleybol: Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali
Savino Del Bene: 0 - A. Carraro Imoco, organizasyonu üçüncü tamamladı
?Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)
A. Carraro Imoco: Wolosz, Gabi, Fahr, Haak, Zhu Ting, Lubian (De Gennaro, Scognamillo, Ewert, Adigwe)
Savino Del Bene: Ognjenovic, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti, Weitzel (Castillo, Ruddins, Franklin, Graziani)
Setler: 25-16, 26-24, 27-25
Süre: 81 dakika (20, 30, 31)
Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İtalyan ekiplerini karşı karşıya getiren üçüncülük maçında A. Carraro Imoco, Savino Del Bene'yi 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla A. Carraro Imoco, organizasyonu üçüncü tamamlayarak bronz madalya elde etti.
Savino Del Bene ise dördüncü sırada yer aldı.