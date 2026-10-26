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Voleybol: Haftanın programı

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- SMS Grup Efeler Ligi'nde 3. hafta maçları yarın oynanacak

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Ligde maç programı şöyle:

14.00 İstanbul Gençlikspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Altekma-Halkbank (TVF Atatürk)

16.00 Sultanbeyli Belediyespor-Gebze Belediyespor (Sultanbeyli Belediyesi)

16.30 Sungurlu Belediyespor-Galatasaray Madeş Mobilya (Sungurlu Mahmut Atalay)

19.00 Ziraat Bankkart-Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Fenerbahçe Medicana-On Hotels Alanya Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

19.00 Akedaş Onikişubat Belediyespor- Spor Toto (Merkez 1)

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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