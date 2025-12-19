Voleybol: Haftanın programı

Haberler

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 12'nci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

13.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Halkbank (Cizre 100. Yıl)

14.00 Spor Toto-Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Gebze Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Gebze)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Altekma (Şehit Mustafa Özel)

14.30 On Hotels Alanya Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

17.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Fenerbahçe Medicana-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

Vodafone Sultanlar Ligi

21 Aralık Pazar:

14.00 İlbank-Zeren Spor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Kuzeyboru-Beşiktaş (Aksaray)

14.00 Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)

14.30 VakıfBank-Türk Hava Yolları (VakıfBank)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Mimar Sinan)

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Aras Kargo (Hasan Doğan)

17.00 Göztepe-Galatasaray Daikin (TVF Atatürk)

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
