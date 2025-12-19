Voleybol: Haftanın programı
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 12'nci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
13.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Halkbank (Cizre 100. Yıl)
14.00 Spor Toto-Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Gebze Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Gebze)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Altekma (Şehit Mustafa Özel)
14.30 On Hotels Alanya Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
17.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Fenerbahçe Medicana-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
Vodafone Sultanlar Ligi
21 Aralık Pazar:
14.00 İlbank-Zeren Spor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Kuzeyboru-Beşiktaş (Aksaray)
14.00 Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)
14.30 VakıfBank-Türk Hava Yolları (VakıfBank)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Mimar Sinan)
16.00 Bahçelievler Belediyespor-Aras Kargo (Hasan Doğan)
17.00 Göztepe-Galatasaray Daikin (TVF Atatürk)