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Voleybol: FIVB Erkekler Milletler Ligi

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- Polonya ve ABD, şampiyonluk için mücadele edecek

2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Polonya, Slovenya'yı 3-0, ABD ise Japonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Merkezi'nde oynanan yarı final karşılaşmalarının ardından finale yükselen iki takım belli oldu.

Günün ilk maçında Polonya, Slovenya'yı 25-16, 25-19, 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final mücadelesinde ise ABD, Japonya'yı 25-19, 23-25, 20-25, 25-19 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenerek finalde Polonya'nın rakibi oldu.

Organizasyonun şampiyonluk mücadelesi yarın TSİ 14.30'da Polonya ile ABD arasında oynanacak. Slovenya ile Japonya ise yine yarın TSİ 10.40'ta üçüncülük maçına çıkacak.

Kaynak: AA
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