Voleybol Efeler Ligi'nde 21. hafta maçları oynanacak
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları yarın ve 26 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek. Maç programı detayları ve Cizre Belediyespor'un durumu hakkında bilgiler verildi.
Ligde 21. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor- Spor Toto (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
15.00 Halkbank-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Gaziantep Gençlikspor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Şahinbey)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
16.00 Altekma-Gebze Belediyespor (TVF Atatürk)
26 Şubat Perşembe:
20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)
NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu İstanbul Gençlikspor, haftayı maç yapmadan geçecek.