A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Lig'i finalinde Çekya'ya kaybetti
AA - Hilmi Sever - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımı finalde Çekya'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa Altın Lig'i ikinci sırada tamamladı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya'ya 3-1 yenildi.
ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUK KAÇTI
Hırvatistan'da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalinde A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Çekya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu. 2019 ve 2021'de şampiyon olan A Milli Takım, üst üste üçüncü şampiyonluk şansını kaçırdı.
AA / Hilmi Sever - Spor