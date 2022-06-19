A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Lig'i finalinde Çekya'ya kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Lig'i finalinde Çekya'ya kaybetti

AA - Hilmi Sever - Spor
 - Güncelleme:

A Milli Erkek Voleybol Takımı finalde Çekya'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa Altın Lig'i ikinci sırada tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya'ya 3-1 yenildi.

ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUK KAÇTI

Hırvatistan'da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalinde A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Çekya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu. 2019 ve 2021'de şampiyon olan A Milli Takım, üst üste üçüncü şampiyonluk şansını kaçırdı.

AA / Hilmi Sever - Spor

Polonya Türkiye İtalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title