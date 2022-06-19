A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Lig'i finalinde Çekya'ya kaybetti A Milli Erkek Voleybol Takımı finalde Çekya'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa Altın Lig'i ikinci sırada tamamladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya'ya 3-1 yenildi. ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUK KAÇTI Hırvatistan'da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalinde A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Çekya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu. 2019 ve 2021'de şampiyon olan A Milli Takım, üst üste üçüncü şampiyonluk şansını kaçırdı. AA / Hilmi Sever - Spor Polonya Türkiye İtalya Spor Haberler

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