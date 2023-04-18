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Erkekler Kupa Voley'de şampiyon Halkbank

Erkekler Kupa Voley'de şampiyon Halkbank

Spor Haberleri

Halkbank, Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Halkbank, Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin setleri 25-21, 25-18 ve 25-12 sonuçlandı. AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Halkbank, 2023-2024 sezonunda Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Halkbank Sigorta Spor Haberler

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