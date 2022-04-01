Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA - Rıdvan Korkulutaş - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Merkez KarşıyakaHakemler: Hüseyin Okumuş, Sema KayıkçıBingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Grozdanov, Uğur Kılınç (Fatih Yörümez, Halil İbrahim Kurt, Onur Çukur, Alper Omurca )Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur,...

FATİH, İSTANBUL (AA) - Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Sema Kayıkçı

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Grozdanov, Uğur Kılınç ( Fatih Yörümez, Halil İbrahim Kurt, Onur Çukur, Alper Omurca )

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun (Serhat Uzun, Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berkun Eber Üstündağ, Burhan Zorluer, Efe Er, Uğur Güneş)

Setler: 16-25, 25-21, 25-17, 23-25, 15-9

Süre: 111 dakika (21, 26, 23, 27, 14)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. haftasında Bingöl Solhanspor, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi, Sigorta, Fatih, Spor, Haberler

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