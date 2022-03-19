Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA - Rıdvan Korkulutaş - Spor
 - Güncelleme:
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Merkez KarşıyakaHakemler: Burhan İlhan, Gürhan GülBingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Grozdanov, Halil İbrahim Kurt (Fatih Yörümez, Uğur Kılınç, Alper Omurca )Galatasaray HDI Sigorta: Torres, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Emre Vahit Savaş,...

Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Burhan İlhan, Gürhan Gül

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Grozdanov, Halil İbrahim Kurt (Fatih Yörümez, Uğur Kılınç, Alper Omurca )

Galatasaray HDI Sigorta : Torres, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Emre Vahit Savaş, Murat Yenipazar, Divis (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet)

Setler: 25-21, 15-25, 19-25, 28-16, 12-15

Süre: 137 dakika (30, 25, 26, 36, 20)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-2 mağlup etti.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor

Halil İbrahim Kurt, Efeler Ligi, Galatasaray, Sigorta, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title