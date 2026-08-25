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Milli takım Polonya'ya 3-2 yenildi

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- Milli takım, son 16 turunda Polonya'ya 3-2 yenildi

Türkiye 17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Katar'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Polonya'ya 3-2 yenildi.

Doha'daki Dünya 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda grubunu 3. sırada tamamlayan milli takım, son 16 turunda Polonya ile karşılaştı.

Müsabakada 25-22 ve 27-25'lik set sonuçlarıyla 2-0 öne geçen milliler, rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamadı.

Diğer setleri 25-20, 25-22 ve 15-9 önde tamamlayan Polonya, karşılaşmayı 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA
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