Voleybol Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 ve final etabı programı açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonu, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 ve final etabının maç programını duyurdu. İlk maçlar 29-30 Mart tarihlerinde başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre play-off 1-4 etabında VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ile de Zeren Spor, finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.

Play-off 1-4 etabı, 29-30 Mart tarihlerinde oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Serilerde ikinci karşılaşmalar 2 Nisan'da yapılacak, gerekmesi halinde üçüncü maçlar ise 4 Nisan'da oynanacak.

Final serisi ise 8 Nisan'da başlayacak. Beş maç üzerinden oynanacak seride üç galibiyete ulaşan takım, şampiyonluğa uzanacak.

Karşılaşmalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı yayımlanacak.

Play-off 1-4 etabı maç programı şöyle:

29 Mart Pazar:

18.00 Zeren Spor-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)

30 Mart Pazartesi:

20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı Spor Salonu)

2 Nisan Perşembe:

17.00 Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)

20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (VakıfBank Spor Sarayı)

4 Nisan Cumartesi (gerekirse):

16.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit

19.00 Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor

Final etabı maç programı ise şu şekilde:

8 Nisan Çarşamba:

20.00 Final 1. maç

11 Nisan Cumartesi:

17.00 Final 2. maç

13 Nisan Pazartesi:

19.00 Final 3. maç

16 Nisan Perşembe (gerekirse):

19.00 Final 4. maç

19 Nisan Pazar (gerekirse):

19.00 Final 5. maç

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
