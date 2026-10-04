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Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, sahasında Zerenspor'u 3-0 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Aras Kargo, sahasında Zerenspor'u 3-0 yendi. Karşılaşmayı 25-16, 25-20 ve 25-20'lik setlerle kazanan Aras Kargo, 94 dakika süren maçtan galibiyetle ayrıldı.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi

Hakemler: Serhat Semiz, Arzu Uzatöz

Aras Kargo: Lila Şengün, May, Bengisu Aygün, Gamboa, Anthouli, Beliz Başkır (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, Defne Başyolcu)

Zerenspor: Dodson, Fatma Şekerci, Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Franklin, Nicoletti (Ceren Onal, Dicle Nur Babat, Merve Biçer, Hilal Kocakara, Seher Aksoy, Malual)

Setler: 25-16, 25-20, 25-20

Süre: 94 dakika (27, 31, 36)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Aras Kargo, sahasında Zerenspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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