Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, sahasında Zerenspor'u 3-0 yendi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, sahasında Zerenspor'u 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Aras Kargo, sahasında Zerenspor'u 3-0 yendi. Karşılaşmayı 25-16, 25-20 ve 25-20'lik setlerle kazanan Aras Kargo, 94 dakika süren maçtan galibiyetle ayrıldı.
Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi
Hakemler: Serhat Semiz, Arzu Uzatöz
Aras Kargo: Lila Şengün, May, Bengisu Aygün, Gamboa, Anthouli, Beliz Başkır (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, Defne Başyolcu)
Zerenspor: Dodson, Fatma Şekerci, Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Franklin, Nicoletti (Ceren Onal, Dicle Nur Babat, Merve Biçer, Hilal Kocakara, Seher Aksoy, Malual)
Setler: 25-16, 25-20, 25-20
Süre: 94 dakika (27, 31, 36)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Aras Kargo, sahasında Zerenspor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA