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Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi

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Voleybol FIVB Milletler Ligi Ankara etabında Almanya, Belçika'yı 3-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Belçika ise 7. maçında 5. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Nurper Özbar (Türkiye), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

Belçika : Herbots, Lemmens, Martin, Radovic, Fransen, Van Sas (Rampelberg, Debouck, Demeyer, Nagels, Deleu, Maes, Bertels, Koulberg)

Almanya : Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Timmer, Cekulaev (Cesar, Stautz, Nestler, Kohn, Kindermann, Jatzko, Strubbe)

Setler: 20-25, 19-25, 21-25

Süre: 80 dakika

Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki üçüncü maçta Almanya, Belçika'yı 3-0 yendi.

2026 VNL'de Almanya, oynadığı 6 maçta 2 galibiyet,4 mağlubiyet alırken Belçika, 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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