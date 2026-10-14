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Vlahovic, Cerny ve Rashica Beşiktaş'ın Hoffenheim maçı kadrosuna alınmadı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında yarın deplasmanda Hoffenheim ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Mide rahatsızlığı nedeniyle serum tedavisi gören Dusan Vlahovic ile tedavilerine devam edilen Vaclav Cerny ve Milot Rashica kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle serum tedavisi gören ve bu sabah yapılan antrenmana katılmayan Dusan Vlahovic ile tedavilerine devam edilen Vaclav Cerny ve Milot Rashica kadroya alınmadı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun belirlediği 24 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.

Kaynak: AA
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