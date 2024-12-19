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Vitor Pereira, Premier Lig takımına imzayı attı

Vitor Pereira, Premier Lig takımına imzayı attı
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Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Vitor Pereira, Premier Lig ekibi Wolverhampton ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Al-Shabab'da görev yaparken Wolverhampton'a transfer olan Portekizli teknik adam için, İngiliz ekibi 1 milyon euro fesih bedeli ödedi.

Premier Lig ekibi Wolverhampton, Al Shabab'ı çalıştıran Vitor Pereira ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İngiliz ekibinin, Portekizli teknik adam için Al Shabab'a 1 milyon euro fesih bedeli ödeyeceği öğrendildi.

FENERBAHÇE'DE DE ÇALIŞTI

Al Shabab'ın başında 30 maça çıkan Vitor Pereira, 1.73 puan ortalaması yakaladı. Pereira, 2015-2016 ve 2021'de olmak üzere Türkiye'de Fenerbahçe'de de görev yapmıştı.

TAKIMIN DURUMU

Wolverhampton, Premier Lig'de 16 maç sonunda topladığı 9 puanla 19. sırada yer alıyor. Pereira, Al Shabab'ın başında 30 maça çıkan ve 1.73 puan ortalaması yakalayan bir teknik adam.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısahin Cavdar:

Bu adam bize fenerbahceye göre fenerbahceli yöneticilere göre kötü bir teknik direktörde ne bileyim iki sefer bize geldi ikisinde de olmadı acun ılıcalı ya göre fenerbahceye gelmiş en kötü teknik direktörde bu adam nasıl sürekli iş bulabiliyor vede boş kalmıyor o zaman sıkıntı bizde olmasın

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