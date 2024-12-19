Vitor Pereira, Premier Lig takımına imzayı attı
Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Vitor Pereira, Premier Lig ekibi Wolverhampton ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Al-Shabab'da görev yaparken Wolverhampton'a transfer olan Portekizli teknik adam için, İngiliz ekibi 1 milyon euro fesih bedeli ödedi.
Premier Lig ekibi Wolverhampton, Al Shabab'ı çalıştıran Vitor Pereira ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İngiliz ekibinin, Portekizli teknik adam için Al Shabab'a 1 milyon euro fesih bedeli ödeyeceği öğrendildi.
FENERBAHÇE'DE DE ÇALIŞTI
Al Shabab'ın başında 30 maça çıkan Vitor Pereira, 1.73 puan ortalaması yakaladı. Pereira, 2015-2016 ve 2021'de olmak üzere Türkiye'de Fenerbahçe'de de görev yapmıştı.
TAKIMIN DURUMU
Wolverhampton, Premier Lig'de 16 maç sonunda topladığı 9 puanla 19. sırada yer alıyor. Pereira, Al Shabab'ın başında 30 maça çıkan ve 1.73 puan ortalaması yakalayan bir teknik adam.