Vitor Pereira'nın Nottingham'ı milli yıldızımızı penaltılarda eledi

Güncelleme:
Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest, Aral Şimşir'in formasını giydiği Midtjylland'ı penaltılarda 3-0 yenerek rakibini eledi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda Nottingham Forest, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Midtjylland ile karşı karşıya geldi. MCH Arena'da oynanan mücadeleyi Nottingham Forest, penaltılarda 3-0'lık skorla kazandı.

90 DAKİKA SONUNDA TOPLAM SKORDA EŞİTLİK VAR

Nottingham Forest, 40. dakikada Nicolas Dominguez ve 52. dakikada Ryan Yates'in golleriyle 2-0 öne geçti. Midtjylland, 69. dakikada Erlic'in golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşma bu sonuçla uzatmalara giderken, 120 dakika sonunda toplam skorda eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine gol izni vermeyen Nottingham Forest, 3-0'lık üstünlükle maçı kazandı.

ARAL ŞİMŞİR SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU

Midtjylland forması giyen milli oyuncumuz Aral Şimşir, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 47. dakikada oyuna dahil oldu.

NOTTINGHAM FOREST ÇEYREK FİNALDE

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı. Forest'ın rakibi, Stuttgart-Porto eşleşmesinin galibi olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
