Virgil van Dijk: Gol atmamız gerekiyordu / Metin eklendi

LIVERPOOL forması giyen Virgil van Dijk, "İyi başladık. Gol atmamız gerekiyordu. Gol atabilirdik. Duran toptan golü kalemizde gördük. Bu, maçta fark oluşturdu" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Galatasaray'a 1-0 yenilen Liverpool'un Hollandalı futbolcusu Virgil van Dijk, maçın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maç sonrası açıklamalarına maçı değerlendirerek başlayan van Dijk, "İyi başladık. Gol atmamız gerekiyordu. Gol atabilirdik. Duran toptan golü kalemizde gördük. Bu, maçta fark oluşturdu. Yine de Anfield'da oynanacak hala bir maç daha var. Önümüzdeki bu karşılaşmayı heyecanla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Stattaki atmosfere de değinen başarılı futbolcu, "Taraftarlar, takımını çok iyi destekledi. Özellikle başlangıçta buna ihtiyaçları vardı. Burada olmak güzeldi. Ne yazık ki kaybettik ama tur daha bitmedi. Haftaya çarşamba günü oynanacak maça hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Son 16 turunda hiçbir maçın kolay olmayacağına vurgu yapan Virgil van Dijk, "Bu maçta pozisyonlara girdik ama golü atamadık. Turda 1-0 gerideyiz ve bunu tersine çevirmemiz lazım" dedi.

Virgil van Dijk, basın mensuplarından gelen "Arkadaşın Ömer Bayram ile son zamanlarda konuştun mu?" şeklindeki soruyu "Bu iyi bir soru değil" diyerek cevapladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı