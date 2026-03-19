Haberler

Liverpool-Galatasaray maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool'un yıldız futbolcusu Virgil van Dijk, Galatasaray'a karşı iki yenilklerinde taraftarların etkisini vurguladı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4-0'lık galibiyetin ardından takım olarak iyi performans sergilediklerini ifade etti.

Hollandalı oyuncu, 4-0 kazandıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a karşı iki mağlubiyetimizi de deplasmanda aldık. Bence Galatasaray taraftarları, ev sahibi takımın galibiyetinde çok büyük rol oynadı. Bugün ise kendi sahamızdaydık ve iyi bir performans sergiledik." diye konuştu.

Galatasaray'a büyük saygı duyduğunu belirten 34 yaşındaki futbolcu, hemen toparlanıp 50 saat sonra oynayacakları lig maçına odaklanacaklarını söyledi.

Parmağından sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Noa Lang ile konuştuğunu aktaran Van Dijk, "Tabii ki bu çok büyük bir kaza ama statla bir ilgisi yok. Umarım en kısa sürede sahalara geri döner." şeklinde konuştu.

Galatasaray karşısında turu hak ettiklerini kaydeden Hollandalı oyuncu, "Bence çok daha fazla gol atabilirdik ama Galatasaray'ın kalecisi dört gol yese de çok iyi bir maç çıkardı." dedi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

