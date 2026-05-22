Viranşehir'de yükümlüler kıyasıya yarıştı

Viranşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin sosyal hayata uyumunu desteklemek için Gençlik Merkezi iş birliğiyle voleybol, dart ve masa tenisi turnuvaları düzenledi. Cumhuriyet Başsavcısı Batuhan Sandal da etkinliğe katılarak destek verdi.

Viranşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin sosyal hayata entegrasyonunu desteklemek amacıyla bir etkinliğe imza attı.

Viranşehir İlçe Gençlik Merkezi ile koordineli olarak düzenlenen spor turnuvalarında yükümlüler; voleybol, dart ve masa tenisi branşlarında kıyasıya yarıştı. Viranşehir Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvaya katılım ve ilgi yoğun oldu. Hem spor yapma hem de sosyalleşme imkanı bulan yükümlülerin heyecanı ve centilmence mücadeleleri renkli görüntülere sahne oldu.

Protokolden tam destek

Etkinliğe katılarak yükümlüleri yalnız bırakmayan Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Batuhan Sandal ve Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören, müsabakaları yakından takip ederek sporculara moral verdi.

"Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz"

Etkinlikte bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Batuhan Sandal, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin bu tür sosyal ve sportif faaliyetlerle topluma kazandırılmasının önemine vurgu yaptı. Başsavcı Sandal, organizasyonda emeği geçen Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Merkezi personeline teşekkür ederek, bu tarz iyileştirme çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
