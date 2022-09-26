Viral Gastroenterit tanısı konulan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, rahatsızlığı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada, Güler'e viral gastroenterit tanısı konulduğu belirtildi. 17 yaşındaki futbolcu, üç gün süre ile istirahat edecek.

Hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye Arda Güler'den kötü haber geldi. Genç yıldızın viral gastroenterit tanısı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

TEDAVİSİNE HEMEN BAŞLANDI

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gürcistan ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıkları kapsamında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Ümit Milli Takımımızda Arda Güler, 25 Eylül 2022 tarihinde gece başlayan karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda ilgili hastaneye götürülmüş, burada yapılan tetkikler ve tıbbi değerlendirme sonucunda "viral gastroenterit" tanısıyla tedavisine başlanmıştır.

3 GÜN İSTİRAHAT EDECEK

Önerilen tedavi çerçevesinde üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlanarak Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynayacağı özel maçın aday kadrosundan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.