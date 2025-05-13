Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar

İşte 41 yıllık terör mücadelesinin ekonomiye maliyeti
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntılar bitmiyor! İstanbul'da korkutan deprem
ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi

Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı

Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid forması giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Vinicius Junior, Brezilya Serie B ekiplerinden Athletic Club'u satın aldı.

Real Madrid forması giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Vinicius Junior, futbola dair sürpriz bir hamle de bulundu.

ATHLETIC CLUB'I SATIN ALDI

Foot Mercato'ta yer alan habere göre; 24 yaşındaki yıldız oyuncu, Brezilya Serie B ekibi Athletic Club'u satın aldı. Vinicius'un futbola dair yatırımlarını burada sürdüreceği ve ileride başka yatırımlarının da olabileceği belirtildi. Yıldız ismin satın aldığı Athletic Club, Brezilya Serie B'de 15. sırada yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 50 maçta süre bulan Vinicius, 20 gol atarken ve 16 golün asistini yaptı. Brezilyalı yıldızın piyasa değeri 200 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.