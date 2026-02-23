Haberler

Vinicius Junior'a ''Maymun'' dediği iddia edilen Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu

UEFA, Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'ye, Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a 'Maymun' şeklindeki ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiası üzerine 'Ayrıştırıcı tutumlar' nedeniyle 1 maçlık geçici ceza verdi.

  • UEFA, Gianluca Prestianni'ye 'ayrıştırıcı tutumlar' nedeniyle geçici olarak 1 maç ceza verdi.
  • Gianluca Prestianni, Real Madrid ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
  • Real Madrid ile Benfica arasındaki rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba günü 23.00'te oynanacak.

Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a 'Maymun' şeklindeki ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edilen Benficalı futbolcu Gianluca Prestianni'nin cezası belli oldu.

GEÇİCİ OLARAK 1 MAÇ CEZA

UEFA, Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a ''Maymun'' şeklindeki ırkçı söylemlerde bulunduğu iddia edilen Arjantinli orta saha oyuncusu Gianluca Prestianni'ye"Ayrıştırıcı tutumlar" nedeniyle geçici olarak 1 maç ceza verdiğini duyurdu.

RÖVANŞ MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

UEFA'dan yapılan açıklamada Vinicius Junior ile yaşadığı tartışmanın ardından hakkında ırkçılık nedeniyle soruşturma başlatılan Gianluca Prestianni'nin Real Madrid ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Prestianni'ye geçici men cezası verildiği ve Arjantinli futbolcu hakkındaki soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

İKİNCİ MAÇ REAL MADRID'IN SAHASINDA

Real Madrid'in rövanşta Benfica'yı sahasında ağırlayacağı zorlu mücadele 25 Şubat Çarşamba günü 23.00'te oynanacak.

