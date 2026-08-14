Montella Galatasaray Maçını Tribünden İzledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Galatasaray- Çorum FK karşılaşmasını tribünden izledi.

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da bu müsabakayı tribünden takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı