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Montella Galatasaray Maçını Tribünden İzledi

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasını tribünden izledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Galatasaray- Çorum FK karşılaşmasını tribünden izledi.

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da bu müsabakayı tribünden takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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