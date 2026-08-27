Italiano: Avrupa Ligi hedefimize ulaştık

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Bu sezonun en büyük ilk hedefine ulaştık. Avrupa Ligi'ne katılmak kulübün, takımın ve benim kişisel hedefimdi. Bugün bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyemem" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. Hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını belirten Vincenzo Italiano, "Bu sezonun en büyük ilk hedefine ulaştık. Avrupa Ligi'ne katılmak kulübün, takımın ve benim kişisel hedefimdi. Bugün bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyemem. Maçın analizine gerek yok. İlk maçtan dolayı rahattık. Ritim ve tempo olarak düşük bir maçtı. Hedefimize ulaştık, bu yüzden mutluyuz. Negatif ve hayal kırıklığı hissetmiyorum. Şimdi lig maçlarına döneceğiz. Üst üste iki mağlubiyetin ardından reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Pazartesi günü taraftarımızın önünde iyi bir maç ortaya koymak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

'TÜM OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VAR'

Tüm oyuncularına ihtiyaçları olduğunu aktaran Italiano, "Biri kanat ve biri orta saha olmak üzere aramıza iki oyuncu katıldı. Orta saha oyuncusuna daha uzman bir oyuncu diyebiliriz. Çünkü İtalya gibi önemli bir ligde çok maça çıktı. Tüm oyunculara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

'UEFA AVRUPA LİGİ ÇOK ZOR BİR LİG'

Vincenzo Italiano sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Avrupa Ligi çok zor bir lig. Takımlar yüksek seviyenin takımları. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi arasında büyük bir fark olmadığın düşünüyorum. Bence bizim için bu sezon Avrupa güzel bir yolculuk olacak. Büyük ve kaliteli takımlara karşı oynayacağız. Üç kulvardaki her maçı en iyi şekilde oynamak istiyoruz. Çünkü bu takım en iyisini hak ediyor. İlk hedefimiz Avrupa Ligi'nde lig aşamasını geçmek olacak. İlk 8 direkt çıkıyor, 9 ve 24. sıradaki takımlar play-off oynuyor. İlk hedefimiz 24 takım arasında olmak. Sonra yavaş yavaş nereye gideceğimize bakacağız. Potansiyelimiz var, daha çok çalışmamız gerekiyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı