Vincent Aboubakar, Süper Lig'e dönüyor! Bu kez adresi Beşiktaş olmayacak

Ailevi sebeplerden ötürü Al Nassr'dan ayrılma kararı alan Vincent Aboubakar yeniden Süper Lig'e dönebilir. Fenerbahçe'nin Kamerunlu forvet için düğmeye bastığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

ABOUBAKAR BİRÇOK KULÜBÜN RADARINA GİRDİ

Akşam'ın Arap basınından aktardığı habere göre, Vincent Aboubakar ile Al Nassr yönetimiyle görüştü ve ailevi sebeplerinden ötürü takımda kalmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine Al Nassr, Wahbi Khazri'yi transfer etmek için girişimlere başladı. Bazı Arap kaynaklarına göre ise Kamerunlu forvet, Fenerbahçe, Brighton gibi birçok kulübün dikkatini çekiyor.

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE

Fransız gazetesi "L'Equipe", Al-Nassr'ın, Saint-Etienne'in yıldızı Khazri ile şimdiden masaya oturduğunu yazdı. Tunuslu Wahbi Khazri'nin Fransız kulübüyle sözleşmesi Bu sezon sonunda bitiyor ve şimdiden istediği bir takımla sözleşme imzalama hakkına sahip. Yani Al Nassr, Aboubakar yerine transfer edeceği futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Sadece yıllık ücret karşılığında anlaşma imzalanacak. Aboubakar için Fenerbahçe'nin ön planda olduğu belirtildi.

1 HAFTA İÇİNDE GÖRÜŞME YAPILMASI BEKLENİYOR

Aboubakar'ın Beşiktaş'tan ayrılış şekli nedeniyle Siyah-Beyazlı ekip tarafından istenmediği kaydedildi. Hatırlanacağı üzere, Aboubakar'ın sözleşmesi belli bir sayıda maça çıkması halinde otomatik olarak uzayacaktı. Ancak 30 yaşındaki futbolcu, sakatlığını öne sürerek kalan tek karşılaşmaya çıkmamış ve Beşiktaş'tan bedelsiz olarak ayrılmıştı. Fenerbahçe Yönetimi, önümüzdeki sezon için sadece teknik heyet konusunda çalışma yapmıyor. Transferler için de uzun süre önce düğmeye basıldı. Aboubakar ile 1 hafta içinde yüz yüze görüşülmesi bekleniyor.

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