Beklenen KAP bildirimi geldi! Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta
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Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Al Nassr ile sözleşmesini fesheden golcü, siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi. Aboubakar ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak Beşiktaş, futbolcuya senelik 2.5 milyon euro ödeyecek.
Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, Weghorst'un yerini Vincent Aboubakar ile doldurdu. Siyah-beyazlılar, golcü futbolcu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Al Nassr ile sözleşmesini fesheden golcü futbolcu, Beşiktaş'a imza atmak için Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden bindiği özel uçakla saat 04:03'te İstanbul'a geldi.
Vincent Aboubakar, Beşiktaş ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 30 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılardan yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro bonus kazanacak.