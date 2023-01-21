Beklenen KAP bildirimi geldi! Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Al Nassr ile sözleşmesini fesheden golcü, siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi. Aboubakar ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak Beşiktaş, futbolcuya senelik 2.5 milyon euro ödeyecek.