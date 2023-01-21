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Beklenen KAP bildirimi geldi! Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta

Spor Haberleri

Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Al Nassr ile sözleşmesini fesheden golcü, siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi. Aboubakar ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak Beşiktaş, futbolcuya senelik 2.5 milyon euro ödeyecek.

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, Weghorst'un yerini Vincent Aboubakar ile doldurdu. Siyah-beyazlılar, golcü futbolcu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Al Nassr ile sözleşmesini fesheden golcü futbolcu, Beşiktaş'a imza atmak için Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden bindiği özel uçakla saat 04:03'te İstanbul'a geldi.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 30 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılardan yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro bonus kazanacak.

Haberler.com - Spor

Vincent Aboubakar Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Zeki Anti:

Ne kadar çaresiz kaldığını buradan anlayın, bu adamı gönderip gönderip geri alıyorlar. Adamın yaşı da ortada. Para bulamadıkları iyice kesinleşti. Değil Şenol Güneş 10 tane Şenol Güneş de kurtaramaz beşiktaşı.

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