Villarreal, Thomas Partey'i Transfer Etti

İspanyol futbol kulübü Villarreal, serbest oyuncu statüsündeki Ganalı futbolcu Thomas Partey ile bir sezonluk sözleşme imzaladığını açıkladı. Partey, Arsenal'dan ayrıldıktan sonra yeni takımına katıldı.

İspanya ekibi Villarreal, serbest oyuncu statüsündeki Thomas Partey'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Ganalı futbolcuyla bir sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Daha önce Atletico Madrid, Mallorca ve Almeria'da forma giyen Partey, 2020'de imza attığı Arsenal'dan sezon sonunda kontratının bitmesiyle ayrılmıştı.

Partey, Arsenal kariyerinde 167 maça çıkıp 9 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
