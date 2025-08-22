Villarreal, Chelsea'den Renato Veiga'yı Transfer Etti

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Villarreal, Chelsea'den Portekizli stoper Renato Veiga ile 2032 yılına kadar sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Augsburg, Juventus, Basel ve Chelsea takımlarında forma giymiştir.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Villarreal, İngiltere temsilcisi Chelsea'nin Portekizli stoperi Renato Veiga'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Portekizli oyuncu ile 2032'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Augsburg, Juventus, Basel ve Chelsea formaları giyen Veiga, Chelsea ile 2024-2025 UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
