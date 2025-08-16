Videoyu izlemeniz lazım! Taraftardan Ali Koç'a sürpriz öpücük

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e gitti. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Koç, sık sık fotoğraf taleplerini geri çevirmedi. Ancak ilginç bir an da yaşandı. Selfie çekiyor gibi yapan bir taraftar, Ali Koç'u aniden öptü. O anlar kısa sürede gündem oldu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe-Göztepe maçı için gittiği İzmir'de bir taraftar tarafından öpücükle karşılandı.

Takımı havaalanında karşılayan taraftarlar, "Pazara kadar" şarkısıyla tezahüratlar yaparken Ali Koç da yoğun ilgi gördü. Bu sırada kalabalığın arasında ilginç bir an yaşandı.

ÖPÜCÜKLE KARŞILANDI

Kalabalığın arasında kalan Ali Koç, o anlarda selfie çekiyor gibi yapan bir taraftar tarafından öpüldü. O anlar kısa sürede gündem oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

Sarı Mavi değil mi ? LACİVERT mi ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
