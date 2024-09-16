Videosu olmasa kimse inanmaz! Hakemin gol verdiği pozisyona bakın

Futbolda her geçen gün birbirinden garip olaylar yaşanmaya devam ediyor. Amatör bir ligde yaşanan son olay, izleyenleri hayrete düşürdü.

DIŞARDAN GELEN TOPA "GOL" DEDİ

Amatör bir ligde oynanan maçta, uzaktan atılan bir şutu kaleci dışarıya çelse de top yırtık olan fileden kaleye girdi. Hakem ise bu pozisyonu gol olarak yorumladı. O anlar kısa sürede viral oldu.