Videosu olmasa kimse inanmaz! Hakemi protesto etmek için tüm penaltıları dışarı attılar

Venezuela'da dünya tarihine geçecek bir maç oynandı. FC Caracas ile Tachira karşı karşıya geldiği ve 1-1 biten mücadele penaltılara kaldı.

YOK BÖYLE PROTESTO

Fakat penaltı atışları sırasında benzeri görülmemiş bir olay gerçekleşti. FC Caracas oyuncuları hakemi porotesto etmek için takım halinde bütün penaltıları dışarı attı. Kalecileri de yerinden oynamadı. O anlar kısa sürede futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.