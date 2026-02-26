İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim

Haberler

İngiltere'de hakemlik yapan İsmail Hakan Işık, saha içindeki futbol kültürüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Işık, İngiltere'de hakemlere tepki gösterildiğini, ancak bu tepkilerin aileye yönelik küfür seviyesine çıkmadığını belirtti. Işık, yaklaşık dört yıldır İngiltere'de maç yönettiğini ve bu süre zarfında bir kere bile anneye küfürle karşılaşmadığını ifade etti. Bu açıklamalar, futbol kültürü ve saha içi dil üzerine yeniden tartışma başlatan bir konu oldu.

İngiltere'de hakemlik yapan İsmail Hakan Işık, saha içindeki futbol kültürüne ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık dört yıldır İngiltere'de maç yönettiğini belirten Işık'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"BİR KERE BİLE ANNEYE KÜFÜR GÖRMEDİM"

Işık, İngiltere'de hakemlere tepki gösterildiğini ancak sınırların aşılmadığını ifade ederek, "Yaklaşık 4 senedir İngiltere'de hakemlik yapıyorum. İnsanlar hakemlere sinirleniyor, küfür ediyor ama bir kere bile anneye küfür görmedim. Küfür kişinin kendisine ediliyor. Sokakta, trafikte kavga ederken anneye, babaya küfür görmüyorum." dedi. Açıklamalar, futbol kültürü ve saha içi dil üzerine yeniden tartışma başlattı.

