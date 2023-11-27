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Tüm dünyanın şapka çıkardığı gole Vidal'den eleştiri: Neden Cristiano gibi kutlama yaptı?

Manchester United'ın yıldızı Alejandro Garnacho'nun Everton'a karşı attığı rövaşata golü ve sonrasındaki sevinci, Şilili futbolcu Arturo Vidal'in dikkatini çekti. Garnacho'nun gol sevincini Cristiano Ronaldo'ya benzetmesini eleştiren Vidal, "Tek kötü şey ya da anlamadığım şey, onun neden Cristiano gibi kutlama yaptığı? Kendi ismini yaratması gerekiyor. O zaten harika bir oyuncu. Onun idolü olması güzel ama önce kendi adını duyurmalı" dedi.