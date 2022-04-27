Vida için Beşiktaş macerası sona erdi! Yerine gelecek isim bile belli

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Vida'yla yol ayrımına gelen Beşiktaş, deneyimli savunmacının yerine aradığı ismi Fransa'da buldu.

BEŞİKTAŞ, DJIKU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Fanatik'in Gana basınından aktardığı habere göre, Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir transfer hamlesi geldi. Stoper arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların, Fransa Ligi'nde Strasbourg'da forma giyen Alexander Djiku için harekete geçtiği kaydedildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

27 yaşındaki savunmacı, hem kulüp hem de ülkesi için dikkat çeken bir performansın ardından Avrupa'daki birçok takımın hedefi haline geldi Siyah-beyazlılar, 1.82 boyundaki stoperle bu yaz sözleşme imzalamak istiyor. Ganalı defans, Fransa Ligi'nde bu sezon 30 maça çıkarken 1 gol attı. Djiku'nun güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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