Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, sakatlık sürecinin ardından sahalara dönüş tarihi hakkında açıklama yaptı. Nijeryalı futbolcu, milli maç arasının ardından forma giyebileceğini belirtti.
Süper Lig devi Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, sahalara geri dönüş tarihiyle ilgili konuştu.
Nijeryalı yıldız, Alanyaspor maçının ardından stadyumdan ayrılırken, Beyaz TV'den gelen, "Ne zaman oynayacaksın?" sorusuna, "Milli aradan sonra" cevabını verdi.
6 GOLE KATKI SAĞLADI
Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu 2 gol attı ve 4 asist yaptı.