Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı
Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Göztepe maçıyla Galatasaray'da 43. golünü attı ve sarı-kırmızlıların tarihinde Teknik Direktör Okan Buruk ile Umut Bulut'un gol sayısını yakaladı.

  • Victor Osimhen, Galatasaray'da 50. resmi maçında 43. golüne ulaştı.
  • Victor Osimhen, Galatasaray tarihinde gol sayısında Okan Buruk ve Umut Bulut ile aynı seviyeye geldi.
  • Okan Buruk, Galatasaray'da 306 maçta 43 gol attı.
  • Umut Bulut, Galatasaray'da 173 maçta 43 gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, gollerini atmaya devam etti.

OSIMHEN OKAN BURUK'U YAKALADI

Bu maçla birlikte Osimhen, sarı-kırmızılıların tarihinde gol sayısında Teknik Direktör Okan Buruk ile Umut Bulut'u yakaladı.

43. GOLÜNE ULAŞTI

Müsabakanın 19. dakikasında rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, böylece Galatasaray'da 50. resmi maçında 43. golüne ulaştı. Sarı-kırmızılıların tarihinde Okan Buruk 306 mücadelede 43 gol sevinci yaşarken, Umut Bulut da 173 müsabakada 43 gol atmıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
