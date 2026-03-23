Ameliyata alınan Victor Osimhen'in son durumu açıklandı

Güncelleme:
Galatasaray, sabah saatlerinde ameliyata alınan Victor Osimhen'in başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz.'' denildi.

Galatasaray, Liverpool ile oynanan karşılaşmada kolu kırılan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

SABAH SAATLERİNDE AMELİYATA ALINDI

Galatasaray kulübünden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır. ifadelerine yer verilmişti.

SON DURUMU BELLİ OLDU

Galatasaray, Victor Osimhen'in başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ''UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz.'' denildi.

5-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Yaklaşık 5-6 hafta sürmesi beklenen Victor Osimhen'in Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarının yanı sıra Kocaelispor ve Gençlerbirliği ile hem lig hem de kupa maçlarında forma giyememesi bekleniyor.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

geçmişler olsun osi baba.

